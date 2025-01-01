С 1 января в России увеличились на 4,5% отдельные выплаты военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и добровольцам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии