8 километров береговой линии очистили от мазута в Крыму

По данным МЧС России, в Крыму за сутки от мазута очищено свыше 8 километров береговой линии. Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики КрымНакануне спасателями при проведении мониторинга в Ленинском районе выявлены два факта незначительного загрязнения на береговой линии.