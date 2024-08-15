Власти Курской области решили эвакуировать из опасной зоны жителей еще одного приграничного района

Власти Курской области решили эвакуировать из опасной зоны жителей еще одного приграничного районаОперативным штабом Курской области принято решение о полной эвакуации жителей еще одного приграничного района в связи с продолжающимися боевыми действиями.
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