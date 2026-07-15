Соловьёв о расходах на футбольных легионеров: 53 млрд рублей в год. На эти деньги можно обезопасить все НПЗ

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своей программы выступил с резонансным подсчётом, сравнив траты российских футбольных клубов на иностранных игроков с затратами на защиту нефтеперерабатывающих заводов от атак БПЛА.
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