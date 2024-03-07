На Урале вынесен приговор бывшему главе округа по делу о взятке в особо крупном размере

Общая сумма взятки составила более полутора миллионов рублейВ Камышловском районному суде Свердловской области 7 марта вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Пышминского городского округа.
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