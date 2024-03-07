Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    Судей покупают…Хотел гамбургер б...
  • Владимир Уфимцев
    Это первый шажок к подготовке НОВОЙ Конституции России. Которую, несмотря на военные действия, надо написать. Позорно...Государственную и...
  • Владимир Уфимцев
    Бог ты мой! 50 тысяч депутатов всех уровней! Вот куда стремятся все будущие казнокрады, мошенники и просто бездельник...Путин впервые заг...

На Урале вынесен приговор бывшему главе округа по делу о взятке в особо крупном размере

На Урале вынесен приговор бывшему главе округа по делу о взятке в особо крупном размере

Общая сумма взятки составила более полутора миллионов рублейВ Камышловском районному суде Свердловской области 7 марта вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Пышминского городского округа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх