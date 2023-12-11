Политика как он...
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Политика как она есть

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В полку деспотов прибыло

В полку деспотов прибыло

Добрый день, Империя. Прошлая статья была убита из-за “языка вражды” – слова “ироды такие”, скорее всего, очень обидны для Ал-Го-Ритма и модераторов Дзена.

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Комментарии
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Г
Геннадий
&quot;...у того в прямом подчинении куча католиков по всему миру...&quot; и педофилов в Ватикане?!!
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5 час.
Владимир Соловьев
Автор нагородил &quot;семь вёрст до небес и всё лесом&quot;. Сказал много, но главное &quot;зацепил&quot; Путина. Такие статьи скучно слушать даже в узком кругу иноагентов, не говоря уже о &quot;правительствах в изгнании&quot; каспаровых и гозманов.
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4 час.
Александр Попов
Автор БОЛОБОЛКА
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