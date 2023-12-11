Добрый день, Империя. Прошлая статья была убита из-за “языка вражды” – слова “ироды такие”, скорее всего, очень обидны для Ал-Го-Ритма и модераторов Дзена.
В полку деспотов прибыло
Комментарии
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Г
Геннадий
"...у того в прямом подчинении куча католиков по всему миру..." и педофилов в Ватикане?!!
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5 час.
Владимир Соловьев
Автор нагородил "семь вёрст до небес и всё лесом". Сказал много, но главное "зацепил" Путина. Такие статьи скучно слушать даже в узком кругу иноагентов, не говоря уже о "правительствах в изгнании" каспаровых и гозманов.
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4 час.
Александр Попов
Автор БОЛОБОЛКА
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3 час.
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