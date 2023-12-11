В полку деспотов прибыло

"...у того в прямом подчинении куча католиков по всему миру..." и педофилов в Ватикане?!!

Владимир Соловьев

Автор нагородил "семь вёрст до небес и всё лесом". Сказал много, но главное "зацепил" Путина. Такие статьи скучно слушать даже в узком кругу иноагентов, не говоря уже о "правительствах в изгнании" каспаровых и гозманов.