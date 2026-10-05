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У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, которые появились в стране

У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, которые появились в стране

В РФ сейчас распространены штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа им.

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