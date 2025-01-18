Спасатели Петербурга напоминают о правилах безопасности при совершении Крещенских омовений

Самостоятельный выход на лед в необорудованных местах крайне опасен Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу напоминает жителям города, что в регионе установилась слишком теплая погода для этого времени года, и толщина льда на водоемах недостаточная.
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