В России могут ввести четыре новые программы льготной ипотеки

В дальнейшем в России могут появиться четыре новые ипотечные программы на льготных условиях. Ими смогут пользоваться молодые специалисты сфер промышленности, строительства и науки, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.