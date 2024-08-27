В России могут ввести четыре новые программы льготной ипотеки

В дальнейшем в России могут появиться четыре новые ипотечные программы на льготных условиях. Ими смогут пользоваться молодые специалисты сфер промышленности, строительства и науки, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии