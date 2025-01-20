Ликвидация последствий нефтеразлива: разработана техника для очистки песка

Компания «Промагротехнологии» (Краснодарский край), производитель сельскохозяйственных прицепов для обработки почв, путем реинжиниринга своей продукции создала специализированное оборудование для очистки песка от мазута мелкой фракции.
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