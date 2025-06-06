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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Санкт-Петербург открывает двери: в сентябре стартует IX Международный бизнес-форум недвижимости

В Санкт-Петербурге пройдет масштабное событие для профессионалов рынка недвижимости. С 9 по 12 сентября 2025 года в городе состоится IX Международный бизнес-форум недвижимости, который развернется на площадке конгресс-центра отеля «Космос Прибалтийская».

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