СК завел дело после найденного трупа женщины со следами укусов в Казани

Жители казанского поселка Константиновка нашли труп женщины со следами укусов животных. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, погибшей оказалась жительница села Богородская, которая ехала на работу.
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