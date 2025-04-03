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Все о майских выходных: Минтруд установил даты и указал кто будет отдыхать, а кому придется выйти на работу

Все о майских выходных: Минтруд установил даты и указал кто будет отдыхать, а кому придется выйти на работу

Все о майских выходных: Минтруд установил даты и указал кто будет отдыхать, а кому придется выйти на работу Ольга БезродняяМай — это месяц, который традиционно ассоциируется с первыми теплыми днями и майскими праздниками.

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