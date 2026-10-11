В Ростове с ограды Пушкинской площади пропали декоративные шары

Жители Ростова-на-Дону 11 октября прислали в редакцию DonDay фотографии повреждённого декоративного ограждения на Пушкинской площади: у каменной тумбы пропал венчавший её шар, на опорах видны сколы, а местами отсутствуют плиты облицовки.