В Ростове с ограды Пушкинской площади пропали декоративные шары

Жители Ростова-на-Дону 11 октября прислали в редакцию DonDay фотографии повреждённого декоративного ограждения на Пушкинской площади: у каменной тумбы пропал венчавший её шар, на опорах видны сколы, а местами отсутствуют плиты облицовки.
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