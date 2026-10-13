Quote Of The Day By Henry Winkler: "Being Smart Does Not Necessarily Correspond To School Work. There Is..."

Henry Winkler talks about what being smart means to him, and shares how there is more to being smart than doing well in school.
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