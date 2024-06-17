Запрет на посещение лесов снят - в Омской области отменили особый противопожарный режим. В части районов теперь разрешено ходить в лес.
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Запрет на посещение лесов снят - в Омской области отменили особый противопожарный режим. В части районов теперь разрешено ходить в лес.