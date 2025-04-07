И став лучшим бомбардиром в истории НХЛ!В сети возмущены, что РИА Новости вычеркнули Russians из последней фразы победной речи Овечкина.
"Русские - мы сделали это!" - прокричал на весь мир Овечкин, побив рекорд легендарного Уэйна Гретцки
Комментарии
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Владимир Петров
Это реальное мировое достижение русского мужика. Весь мир радуется победам своих спортсменов. А тут гражданин России, патриот-путинец поставил рекорд на десятилетия. Россия воевала, а Шостакович писал музыку... Тоже должен был с барской забавой повременить?
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11 час.
Ольга Кожемякина
С чего Вы взяли, что это "реальное мировое достижение русского мужика"? Очень много у нас сейчас развелось таких "русских" овечкиных, которые в наглую предают свою Родину! Нечего так много и громко вещать о предателях!
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9 час.
Владимир Петров
Он не предатель. Мужик работает вахтово. Всегда, невзирая на русофобскуб истерию там, поддерживает РФ и её президента. Если вам мало такого объяснения, то он демонстрирует высокое качество русских генов и интеллекта.
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9 час.
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