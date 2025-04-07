"Русские - мы сделали это!" - прокричал на весь мир Овечкин, побив рекорд легендарного Уэйна Гретцки

Владимир Петров Это реальное мировое достижение русского мужика. Весь мир радуется победам своих спортсменов. А тут гражданин России, патриот-путинец поставил рекорд на десятилетия. Россия воевала, а Шостакович писал музыку... Тоже должен был с барской забавой повременить?

Ольга Кожемякина С чего Вы взяли, что это "реальное мировое достижение русского мужика"? Очень много у нас сейчас развелось таких "русских" овечкиных, которые в наглую предают свою Родину! Нечего так много и громко вещать о предателях!