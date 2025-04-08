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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель

Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель

Нефть на лондонской бирже ICE торгуется ниже отметки $62 за баррель впервые с 7 апреля 2021 года. Цена упала до минимума за четыре года после введения новых импортных пошлин для товаров из Китая президентом США Дональдом Трампом, их общий размер составит 104% .

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