Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель

Нефть на лондонской бирже ICE торгуется ниже отметки $62 за баррель впервые с 7 апреля 2021 года. Цена упала до минимума за четыре года после введения новых импортных пошлин для товаров из Китая президентом США Дональдом Трампом, их общий размер составит 104% .