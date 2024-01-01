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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон набрал 29 очков в 15 матчах в декабре – рекорд «Колорадо» и «Квебека» за один месяц. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров

Форвард «Колорадо» сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1), состоявшейся 31 декабря по местному времени.

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