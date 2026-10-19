Объектом исследования стали применение новых технологий, производство инновационных товаров и развитие науки Алтайский край занял 54-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, а Республика Алтай — 80-е, сообщает РИА Новости.