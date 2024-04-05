«Ъ»: IT-специалисты стремятся массово уехать из России

В начале 2024 года наблюдается резкий рост интереса российских IT-специалистов к переезду в Европу. Согласно аналитикам, число запросов на получение вида на жительство за рубежом за первый квартал 2024 года увеличилось более чем в два раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии