ВВС Южной Кореи заказали первую партию национальных истребителей KF-21 Boramae ВВС Южной Кореи заказали у концерна KAI первую партию самолетов KF-21 Boramae.
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ВВС Южной Кореи заказали первую партию национальных истребителей KF-21 Boramae ВВС Южной Кореи заказали у концерна KAI первую партию самолетов KF-21 Boramae.
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