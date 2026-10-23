На Русаковской улице отреставрировали памятный знак на месте первой шахты Мосметростроя. Именно отсюда 95 лет назад началось строительство Московской подземки.
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