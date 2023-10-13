Психолог развенчала главные мифы о суевериях пятницы, 13-ого

Психолог развенчала главные мифы о суевериях пятницы, 13-огоВера в суеверия, связанные с пятницей, 13-м, может создавать психологический стресс, так как люди чувствуют себя под дополнительным давлением и ожидают негативных событий.
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