Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Инвесторы вкладываются в Coca-Cola и Colgate из-за опасений рецессии

Инвесторы скупают акции американских компаний, занимающихся потребительскими товарами, таких как Coca-Cola и Colgate-Palmolive, поскольку они охотятся за защитными активами на фоне опасений по поводу потенциального замедления экономики США, пишет Financial Times.

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