Дроноводы группировки войск «Днепр» выявили врага на Каховском направлении

Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» мотострелкового соединения из состава группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.