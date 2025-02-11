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Дроноводы группировки войск «Днепр» выявили врага на Каховском направлении

Дроноводы группировки войск «Днепр» выявили врага на Каховском направлении

Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» мотострелкового соединения из состава группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

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