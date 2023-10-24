7 причин посетить улицу Чанхэ в Китае

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Во время XIX Азиатских игр гора Гуаньшань (Guanshan) в Биньцзяне (Binjiang), город Сисин (Xixing) и старая улица Чанхэ (Changhe) были популярными достопримечательностями для посетителей, ищущих успокаивающую природу с долгой историей.