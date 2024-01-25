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Общественная служба новостей

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Конгрессмен Рой: Украина больше не получит финансовой помощи от США

Конгрессмен Рой: Украина больше не получит финансовой помощи от США

Киевский режим больше не получит финансовой поддержки от Соединенных Штатов, так как нынешняя администрация Белого дома провалила внутреннюю политику, заявил в интервью Welt член палаты представителей от штата Техас Чип Рой.

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