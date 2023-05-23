Слово и дело

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Рита Дакота не собирается устраивать «классическую свадьбу» с будущим супругом

Рита Дакота не собирается устраивать «классическую свадьбу» с будущим супругом

Месяцем ранее Рита Дакота объявила о радостной новости. Певица выходит замуж во второй раз, однако пышное торжество она организовывать не планирует.

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