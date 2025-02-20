В Тюменской области полицейские и общественники рассказали учащимся о своих героях в рамках цикла мероприятий «Неделя мужества»

В Тюменской области учащиеся пятых классов общеобразовательной школы № 3 стали участниками патриотического мероприятия, в рамках которого сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» и представители общественного совета рассказали детям о фронтовиках ВОВ и о службе в органах внутренних дел.