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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области полицейские и общественники рассказали учащимся о своих героях в рамках цикла мероприятий «Неделя мужества»

В Тюменской области учащиеся пятых классов общеобразовательной школы № 3 стали участниками патриотического мероприятия, в рамках которого сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» и представители общественного совета рассказали детям о фронтовиках ВОВ и о службе в органах внутренних дел.

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