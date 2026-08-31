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Иркутск Сегодня

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Осквернение Мемориала Славы и незаконная миграция: в Братске вынесен приговор местной жительнице и группе мужчин

Суд признал доказательства, собранные следственным отделом по Братску СУ СК России по Иркутской области, достаточными для вынесения приговора.

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