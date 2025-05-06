Форум «иВолга-2025» соберет 1,4 тыс. участников и посвятит особое внимание памяти о ВОВ

Фото: пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ в ПФО С 24 по 29 июля 2025 года на Фестивальной поляне Мастрюковских озер в Самарской области пройдет окружной Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга», 28 апреля открылась регистрация.