Форум «иВолга-2025» соберет 1,4 тыс. участников и посвятит особое внимание памяти о ВОВ

Фото: пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ в ПФО С 24 по 29 июля 2025 года на Фестивальной поляне Мастрюковских озер в Самарской области пройдет окружной Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга», 28 апреля открылась регистрация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии