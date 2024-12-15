Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Почему бедный - не равно честный?

Почему бедный - не равно честный?

Помните такой плакат из начала 2000-х годов? Жириновский, как к нему ни относись, был хоть и популистом, но очень хорошо знал потенциального избирателя.

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Комментарии
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Александр Александров
Как и лодырь работягу...
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4 час.
Александр Маркитанов
все олигархи - предприимчивые люди, несомненно. Важен контекст - когда рухнул Союз, в мутное время предприимчивые скупали за копейки госактивы, выставленные на продажу преступным путём. Или олигарх гундяев - главный&quot;посредник бога&quot; в РФ - более бесчестного и циничного человека трудно найти. Поэтому - да, но нет.
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2 час.
Катерина
А много   Вы  знаете   зажиточных  работяг? Я  помню,  когда  делили  советский  пирог,  выиграли  те,  кто  оказался  в  нужное  время...  в  нужном  кресле.  Их  было  не  так  уж  и  много.  Знаю  таких,  кто  пытаясь  выжить  создавал  что-то  своё...  трудовое.  Такие  все  разорились... за  редким  исключением. И  в  конечном  счёте   молодое  поколение  сделало    вывод,  что «От трудов праведных не наживёшь палат каменных»...  Быть  РАБОТЯГОЙ  стало  не  престижно... Где сегодня прославляют РАБОЧЕГО? Фильмы смотрите? Одни менеджеры, блогеры, офисы, борьба за наследство... и т.д. Сейчас вот РАБОЧИХ не хватает... Уже и платить им готовы хорошо. А их нет. Не наштамповали. Даже ГПТУ многие закрыли...
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2 час.

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