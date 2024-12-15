Почему бедный - не равно честный?

все олигархи - предприимчивые люди, несомненно. Важен контекст - когда рухнул Союз, в мутное время предприимчивые скупали за копейки госактивы, выставленные на продажу преступным путём. Или олигарх гундяев - главный"посредник бога" в РФ - более бесчестного и циничного человека трудно найти. Поэтому - да, но нет.

Катерина

А много Вы знаете зажиточных работяг? Я помню, когда делили советский пирог, выиграли те, кто оказался в нужное время... в нужном кресле. Их было не так уж и много. Знаю таких, кто пытаясь выжить создавал что-то своё... трудовое. Такие все разорились... за редким исключением. И в конечном счёте молодое поколение сделало вывод, что «От трудов праведных не наживёшь палат каменных»... Быть РАБОТЯГОЙ стало не престижно... Где сегодня прославляют РАБОЧЕГО? Фильмы смотрите? Одни менеджеры, блогеры, офисы, борьба за наследство... и т.д. Сейчас вот РАБОЧИХ не хватает... Уже и платить им готовы хорошо. А их нет. Не наштамповали. Даже ГПТУ многие закрыли...