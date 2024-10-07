В Феодосии горит нефтебаза после атаки БПЛА

Украинские террористы минувшей ночью атаковали российские регионы при помощи БПЛА. Согласно заявлению Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 украинский БПЛА: 12 — над территорией Крыма, 6 — над Курской областью и по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.