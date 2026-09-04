Mitsubishi выпустит несколько моделей под общим именем Pajero

Японский автопроизводитель официально подтвердил амбициозные планы по расширению легендарного имени. На презентации нового рамного внедорожника Pajero компания намекнула на скорое появление еще двух компактных моделей, которые вернут к жизни некогда популярную практику создания целого семейства автомобилей под этим брендом.