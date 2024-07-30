Марочко: ВСУ перебросили резервные батальоны мобилизованных в район Часова Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Часова Яра в Донецкой народной республике до нескольких батальонов мобилизованных украинцев, опасаясь форсирования российской армией канала "Северский Донец - Донбасс".
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