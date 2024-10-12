Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • bvv57m брюховский
    Эти мудаки явные агенты влияния, делают всё возможное для раскачивания обстановки в стране, ими должно ФСБ заниматься."Бездетные семьи ...
  • Александр Денисов
    Обязать маркетплейсы официально устраивать всех сотрудников-доставщиков по Трудовому кодексу, платить за них все нало...Захожу я в миграц...
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    ПОПРОБУЙТЕ -МОЖЕТ ЭТО ПРАВДА НАЛОГИ ТО МИМО КАЗНЫ . стройки их не интересуют --значит доля правды естьЗахожу я в миграц...

"Что помешает разбрестись?": Резервации для мигрантов - аналитики объяснили, почему это опасно

"Что помешает разбрестись?": Резервации для мигрантов - аналитики объяснили, почему это опасно

Коллаж Царьграда Высказывание экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачёва о необходимости организовать агрорезервации мигрантов вызвало неоднозначную реакцию.

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Комментарии
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Валерий Шляхтин
Проще наверно готовить квалифицированных работников в профтехучилищах и в институтах с последующим направлением и отработкой на предприятиях и заинтересованноть работодателей в таких кадрах
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3 час.
Алекс Сэм
&amp;quot;Хороший слесарь или инженер с лёгкостью перейдёт на другую работу&amp;quot;, я слесарь-сантехник пятого разряда и мне знакомые кадровики когда пытался устроиться на работу по специальности сказали &quot;Сверху дали указания местных на работу не брать&quot;. Ближнее Подмосковье
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2 час.
Борис Сторублевцев
вот и дожили, что Россиян  не берут !!! Очевидно все рабочие места для черобурых???  Это прямое предательство !!!
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2 час.

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