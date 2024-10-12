Коллаж Царьграда Высказывание экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачёва о необходимости организовать агрорезервации мигрантов вызвало неоднозначную реакцию.
"Что помешает разбрестись?": Резервации для мигрантов - аналитики объяснили, почему это опасно
Комментарии
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Валерий Шляхтин
Проще наверно готовить квалифицированных работников в профтехучилищах и в институтах с последующим направлением и отработкой на предприятиях и заинтересованноть работодателей в таких кадрах
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3 час.
Алекс Сэм
&quot;Хороший слесарь или инженер с лёгкостью перейдёт на другую работу&quot;, я слесарь-сантехник пятого разряда и мне знакомые кадровики когда пытался устроиться на работу по специальности сказали "Сверху дали указания местных на работу не брать". Ближнее Подмосковье
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2 час.
Борис Сторублевцев
вот и дожили, что Россиян не берут !!! Очевидно все рабочие места для черобурых??? Это прямое предательство !!!
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2 час.
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