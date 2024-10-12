"Что помешает разбрестись?": Резервации для мигрантов - аналитики объяснили, почему это опасно

Валерий Шляхтин Проще наверно готовить квалифицированных работников в профтехучилищах и в институтах с последующим направлением и отработкой на предприятиях и заинтересованноть работодателей в таких кадрах

Алекс Сэм &quot;Хороший слесарь или инженер с лёгкостью перейдёт на другую работу&quot;, я слесарь-сантехник пятого разряда и мне знакомые кадровики когда пытался устроиться на работу по специальности сказали "Сверху дали указания местных на работу не брать". Ближнее Подмосковье