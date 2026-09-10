Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 977 подписчиков

"Искусству быть!?": как монетизировать фотографию в эпоху нейросетей

"Искусству быть!?": как монетизировать фотографию в эпоху нейросетей

В эпоху, когда камера встроена в каждый смартфон, а нейросети генерируют изображения за секунды, международный культурный альянс "Солтанова", в рамках всероссийской фотопремии СОЛТАНОВА ФОТО ГРАНТ, приглашает фотографов и всех, кто работает с изображением, на откровенный разговор (18+) о выживании профессии.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым