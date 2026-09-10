"Искусству быть!?": как монетизировать фотографию в эпоху нейросетей

В эпоху, когда камера встроена в каждый смартфон, а нейросети генерируют изображения за секунды, международный культурный альянс "Солтанова", в рамках всероссийской фотопремии СОЛТАНОВА ФОТО ГРАНТ, приглашает фотографов и всех, кто работает с изображением, на откровенный разговор (18+) о выживании профессии.
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