"Искусству быть!?": как монетизировать фотографию в эпоху нейросетей

В эпоху, когда камера встроена в каждый смартфон, а нейросети генерируют изображения за секунды, международный культурный альянс "Солтанова", в рамках всероссийской фотопремии СОЛТАНОВА ФОТО ГРАНТ, приглашает фотографов и всех, кто работает с изображением, на откровенный разговор (18+) о выживании профессии.