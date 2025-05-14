Страны БРИКС на июльском саммите могут подписать соглашение по кибербезопасности

Главы государств БРИКС на саммите в июле могут подписать соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности, заявил директор департамента кибербезопасности офиса президента Республики Бразилия Луис Фернандо Мораес да Силва.
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