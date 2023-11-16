Председатель КНР на встрече с Байденом: Наша планета достаточно велика и способна позволить обеим странам добиваться успеха

В пригороде Сан-Франциско состоялась встреча президента США с председателем КНР. Перед беседой главы Соединённых Штатов и Китая пожали друг другу руки, а во время самой встречи обсуждали вопросы, связанные в том числе с экономической деятельностью.
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