Мероприятия к 225-летию со дня рождения Пушкина пройдут в Омане

Учреждения культуры Омана планируют принять участие в праздновании 225-летия Александра Пушкина и провести мероприятия, посвященные юбилею поэта в 2024 году, сообщил генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави на церемонии подписания соглашения с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.