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Военное обозрение

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Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи из собственных запасов

Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи из собственных запасов

Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев завершился выделением нового пакета военной помощи Украине, о чем пресс-служба Министерства обороны США объявила накануне.

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