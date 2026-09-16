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Спецслужбы НАТО подтвердили след ВСУ в истории с БПЛА в Лейпциге — СВР

Спецслужбы НАТО подтвердили след ВСУ в истории с БПЛА в Лейпциге — СВР

Многочисленные признаки «украинского следа» в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига обнаружили спецслужбы стран НАТО, 15 сентября заявили в пресс-службе СВР РФ.

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