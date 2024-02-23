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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Как хорошо, что эта дрянь сама себя раскрыла окончательно. ЖЫд он везде жЫд. Так что пусть остается на бугром, в Росс..."У политики Путин...
  • Владимир Шалимов
    Была бы она по-настоящему повинной, тогда можно бы ограничиться ударом изо всей силы по голове этим мечом плашмя. Но ...Игры башен Кремля...
  • dverry garry
    Автор, КАКАЯ ДЕПОРТАЦИЯ??? Никому СРОК НЕ ПОЛОЖЕН????ТРАВИЛИ КОНТРАБАН...

"У политики Путина вообще нет будущего": Уехавший из России Борис Надеждин дал громкое интервью западным СМИ

"У политики Путина вообще нет будущего": Уехавший из России Борис Надеждин дал громкое интервью западным СМИ

  Третий иск, поданный оппозиционером Борисом Надеждиным на отказ ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты России, был отклонен Верховным судом.

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Комментарии
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Нина Грекова
Дай Бог, чтобы ни Надеждин, ни другие сбежавшие - НИКОГДА в Россию НЕ вернулись.
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2 час.
Юрий Дельта
шпионы госдепа оба. с хуя ли бидон так сопли распустил про алешу ? а боря тоже за методичками и баблом поехал. только вот с чего они решили с мы должны за запад топить?
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2 час.
Людмила Лиханова
Как хорошо, что эта дрянь сама себя раскрыла окончательно. ЖЫд он везде жЫд. Так что пусть остается на бугром, в Россию не пускать. А если вернется, то я уверена, что у служб найдутся к нему вопросы которые его отправят на место анального шить трусы и перчатки, и еще что похуже.
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15 мин.

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