Третий иск, поданный оппозиционером Борисом Надеждиным на отказ ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты России, был отклонен Верховным судом.
"У политики Путина вообще нет будущего": Уехавший из России Борис Надеждин дал громкое интервью западным СМИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Грекова
Дай Бог, чтобы ни Надеждин, ни другие сбежавшие - НИКОГДА в Россию НЕ вернулись.
Ответить
2 час.
Юрий Дельта
шпионы госдепа оба. с хуя ли бидон так сопли распустил про алешу ? а боря тоже за методичками и баблом поехал. только вот с чего они решили с мы должны за запад топить?
Ответить
2 час.
Людмила Лиханова
Как хорошо, что эта дрянь сама себя раскрыла окончательно. ЖЫд он везде жЫд. Так что пусть остается на бугром, в Россию не пускать. А если вернется, то я уверена, что у служб найдутся к нему вопросы которые его отправят на место анального шить трусы и перчатки, и еще что похуже.
Ответить
15 мин.
Свежие комментарии