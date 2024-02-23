"У политики Путина вообще нет будущего": Уехавший из России Борис Надеждин дал громкое интервью западным СМИ

шпионы госдепа оба. с хуя ли бидон так сопли распустил про алешу ? а боря тоже за методичками и баблом поехал. только вот с чего они решили с мы должны за запад топить?

Людмила Лиханова

Как хорошо, что эта дрянь сама себя раскрыла окончательно. ЖЫд он везде жЫд. Так что пусть остается на бугром, в Россию не пускать. А если вернется, то я уверена, что у служб найдутся к нему вопросы которые его отправят на место анального шить трусы и перчатки, и еще что похуже.