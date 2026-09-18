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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвион Митчелл: «После сезона мне в «Хит» вообще ничего не говорили про баскетбол. Только сбросить вес и быть в форме»

Защитник Дэвион Митчелл проведет 3-й сезон в «Хит» и второй по новому контракту. Перед прошлым чемпионатом Митчелл приехал в лагерь после рождения дочери и провалил тесты на готовность.

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