В подмосковном Фрязино запустили производство материнских плат, памяти и SSD

Российский производитель техники и разработчик инфраструктурного ПО «Инферит» сообщил о запуске новой линии поверхностного монтажа на собственном заводе «Инферит Техника» в Особой экономической зоне «Исток» наукограда Фрязино.
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