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«Льдинка» Кожемяко задолжала Приморью

«Льдинка» Кожемяко задолжала Приморью

Ресторанный бизнес Никиты Кожемяко и его супруги идёт в гору при эдакой косвенной поддержке подконтрольных Кожемяко-старшему ведомств? А нет ли здесь конфликта интересов и задела под проверку компетентных органов?Подробности выяснял корреспондент УтроNews.

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