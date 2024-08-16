«Льдинка» Кожемяко задолжала Приморью

Ресторанный бизнес Никиты Кожемяко и его супруги идёт в гору при эдакой косвенной поддержке подконтрольных Кожемяко-старшему ведомств? А нет ли здесь конфликта интересов и задела под проверку компетентных органов?Подробности выяснял корреспондент УтроNews.