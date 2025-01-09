Правители России Я думаю все мои читатели прекрасно знают, что в период Великой Отечественной войны США предоставляли Советскому Союзу значительную материальную помощь, однако это делалось на условиях возвратности (что-то вроде лизинга).
Как ответил Сталин на требования США выплатить 2 млрд $ за помощь в ВОВ
Комментарии
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Пенсионер
Слышал от стариков, участников ВОв, что при возврате техники требовалось привести ее в то состояние, в каком она поступила в СССР. Американцы, погрузив ее на корабли, выходили в открытое море, сбрасывали ее за борт и тут же возвращались за новым грузом. Поэтому после войны иностранная техника в Союзе была только трофейной. Недавно по ТВ был сюжет о найденном подводном кладбище этой техники.
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1 час.
Ингерман Ланская
а этих "стариков" тоже вместе с техникой в море сбрасывали, как свидетелей? а техника была трофейной, потому что её в море сбрасывали?
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1 час.
Вячеслав БОНДАРЕНКО
Маня, бред пишешь. Ингерманландский!
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4 мин.
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