Как ответил Сталин на требования США выплатить 2 млрд $ за помощь в ВОВ

Пенсионер

Слышал от стариков, участников ВОв, что при возврате техники требовалось привести ее в то состояние, в каком она поступила в СССР. Американцы, погрузив ее на корабли, выходили в открытое море, сбрасывали ее за борт и тут же возвращались за новым грузом. Поэтому после войны иностранная техника в Союзе была только трофейной. Недавно по ТВ был сюжет о найденном подводном кладбище этой техники.