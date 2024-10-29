В Петербурге девушка, желавшая выгодно перепродать новый iPhone 16 Pro Max, стала жертвой мошенников

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция В Петербурге у девушки украли iPhone 16 Pro Max, который она приобрела в Дубае и хотела выгодно перепродать, вернувшись домой, однако стала жертвой интернет-мошенников.
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