Дети северян отправились в лагерь на Чёрное море

Подростки проведут недельную весеннюю смену в Сочи в оздоровительном лагере «Остров Мадагаскар».По сообщению Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, порядка 600 школьников Архангельской области отправились в Сочи в оздоровительный лагерь «Остров Мадагаскар».
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